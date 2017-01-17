Котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами (видео)

Пушистый малыш ловко двигается со стороны в сторону, пытаясь поймать невидимый предмет

Коты – довольно шустрые животные, особенно в детстве. Котята любят поиграть и мастерски ловят различные предметы, демонстрируя отличную ловкость.

В facebook появился видеоролик с милым котенком в главной роли.

Пушистый малыш ловко двигается со стороны в сторону, пытаясь поймать предмет, которым привлекают его внимание. При этом автор ролика подобрал очень удачную музыку, которая усилила эффект "танцующего котика".

Тем временем видеоролик собрал уже более 65 тысяч просмотров.

Ранее выяснялось, как найти общий язык с котом: наглядное пособие.