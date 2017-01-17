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Котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами (видео)

Сегодня, 11:46

Пушистый малыш ловко двигается со стороны в сторону, пытаясь поймать невидимый предмет

Ловкий котенок. Кадр из видео
Ловкий котенок. Кадр из видео

Коты – довольно шустрые животные, особенно в детстве. Котята любят поиграть и мастерски ловят различные предметы, демонстрируя отличную ловкость.

В facebook появился видеоролик с милым котенком в главной роли.

Пушистый малыш ловко двигается со стороны в сторону, пытаясь поймать предмет, которым привлекают его внимание. При этом автор ролика подобрал очень удачную музыку, которая усилила эффект "танцующего котика".

Тем временем видеоролик собрал уже более 65 тысяч просмотров.

Ранее выяснялось, как найти общий язык с котом: наглядное пособие.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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