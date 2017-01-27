Красотки в купальниках: в Маниле начался конкурс "Мисс Вселенная" (фото)

Сегодня, 13:50

В финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток

В столице Филиппин начался конкурс "Мисс Вселенная", передает Reuters. По данным издания, в Манилу приехали более 86 участниц со всего мира.

В четверг, 26 января, стартовал предварительный раунд, в ходе которого девушки продемонстрировали купальники, вечерние платья, а также национальные костюмы.

Отмечается, что в финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток. По словам организаторов, ожидается, что за коронацией будут следить более полумиллиона человек.

Самую красивую из девушек выберут в понедельник, 30 января.
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