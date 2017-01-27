Красотки в купальниках: в Маниле начался конкурс "Мисс Вселенная" (фото)
В финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток
В столице Филиппин начался конкурс "Мисс Вселенная", передает Reuters. По данным издания, в Манилу приехали более 86 участниц со всего мира.
В четверг, 26 января, стартовал предварительный раунд, в ходе которого девушки продемонстрировали купальники, вечерние платья, а также национальные костюмы.
Отмечается, что в финальный этап должны пройти 12 лучших кандидаток. По словам организаторов, ожидается, что за коронацией будут следить более полумиллиона человек.
Самую красивую из девушек выберут в понедельник, 30 января.
Вы сейчас просматриваете новость "Красотки в купальниках: в Маниле начался конкурс "Мисс Вселенная" (фото)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии