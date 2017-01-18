Крещенские морозы 2017: приметы, значение и прогноз погоды на 19 января
Прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами
19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Согласно приметам, в период с 16-18 января начинаются крещенские морозы, которые могут длится 3-7 дней.
Исходя из примет на Крещение Господне, можно определить особенности погодных условий в течение года, как это делали наши дедушки и бабушки.
- Если 19 января солнечно и морозно – ждите жаркое лето.
- Утренний снегопад 19 января сулит богатый год.
- Хлопчатый снег в безветренную породу – к богатому урожаю.
- Если на Крещение полный месяц – к весенним паводкам.
- Сильный ветер при обильном снегопаде 19 января сулит к неурожаю в этом году.
- Если на 19 января бушует метель, то она продлиться до конца зимы с небольшими перерывами.
Но прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами.
В Киеве, например, температура воздуха 19 января будет выше всего на два градуса, чем в предыдущие дни. В четверг ожидается 9-10 градусов мороза ночью и -4-6 градусов днем. Снега в этот день не предвидится.
Фото: meteo.gov.ua
В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего будет в Полтаве, где температура воздуха опуститься до -17 градусов ночью и до -9 градусов днем.
Ранее сообщалось, где будут праздновать Крещение в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы.
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