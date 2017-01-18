Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Крещенские морозы 2017: приметы, значение и прогноз погоды на 19 января http://www.segodnya.ua/img/article/7891/34_main.1484670577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/34_tn.1484670577.jpg Общество Прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами

Крещенские морозы 2017: приметы, значение и прогноз погоды на 19 января

Сегодня, 06:52

Прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами

Снег в Киеве 19 января не предвидится. Фото: AFP
Снег в Киеве 19 января не предвидится. Фото: AFP

19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Согласно приметам, в период с 16-18 января начинаются крещенские морозы, которые могут длится 3-7 дней.

Исходя из примет на Крещение Господне, можно определить особенности погодных условий в течение года, как это делали наши дедушки и бабушки.

  • Если 19 января солнечно и морозно – ждите жаркое лето.
  • Утренний снегопад 19 января сулит богатый год.
  • Хлопчатый снег в безветренную породу – к богатому урожаю.
  • Если на Крещение полный месяц – к весенним паводкам.
  • Сильный ветер при обильном снегопаде 19 января сулит к неурожаю в этом году.
  • Если на 19 января бушует метель, то она продлиться до конца зимы с небольшими перерывами.

Но прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами.

В Киеве, например, температура воздуха 19 января будет выше всего на два градуса, чем в предыдущие дни. В четверг ожидается  9-10 градусов мороза  ночью и -4-6 градусов днем. Снега в этот день не предвидится.

.png_66

Фото: meteo.gov.ua

В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего будет в Полтаве, где температура воздуха опуститься до -17 градусов ночью и до -9 градусов днем.

Ранее сообщалось, где будут праздновать Крещение в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы.
Крещение
Все новости по теме Крещение 2017.

Вы сейчас просматриваете новость "Крещенские морозы 2017: приметы, значение и прогноз погоды на 19 января". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

Праздник. На Крещение тысячи людей окунаются в ледяную воду. Фото: AFP

Праздник Крещения в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы

Вчера, 11:58

В столице запланированы массовые гуляния с самого утра, а за плавающими "моржами" будут присматривать спасатели

Куда пойти

В «Плесо» настоятельно рекомендуют проводить омовение исключительно под наблюдением спасателей

Где будут дежурить спасатели в Киеве на Крещение (карта)

Вчера, 14:20

Спасательные посты будут находиться в нескольких районах  

Запад

Крещенские купания во Львове и области: где окунуться и испить святой воды

Вчера, 10:16

Организаторы рекомендуют приносить с собой полотенца, резиновые тапочки и горячий чай в термосах, но ни в коем случае не алкоголь

Люди

Как правильно погружаться в крещенскую прорубь: важные правила

16 Января, 20:00

Если правильно подготовиться, то одноразовое ныряние человек перенесет без труда

Украина

Фото: AFP

Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь

13 Января, 16:55

Перед купанием необходимо разогреть тело, а погружаться в холодную воду лучше всего по шею. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут

Куда пойти

Как под Киевом отпразднуют Крещение

10 Января, 13:22

19 января воды озера в "Парке Киевская Русь" освятит священник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.