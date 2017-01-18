Крещенские морозы 2017: приметы, значение и прогноз погоды на 19 января

Прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами

19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Согласно приметам, в период с 16-18 января начинаются крещенские морозы, которые могут длится 3-7 дней.

Исходя из примет на Крещение Господне, можно определить особенности погодных условий в течение года, как это делали наши дедушки и бабушки.

Если 19 января солнечно и морозно – ждите жаркое лето.

Утренний снегопад 19 января сулит богатый год.

Хлопчатый снег в безветренную породу – к богатому урожаю.

Если на Крещение полный месяц – к весенним паводкам.

Сильный ветер при обильном снегопаде 19 января сулит к неурожаю в этом году.

Если на 19 января бушует метель, то она продлиться до конца зимы с небольшими перерывами.

Но прогнозы Укргидрометцентра не всегда совпадают с народными приметами.

В Киеве, например, температура воздуха 19 января будет выше всего на два градуса, чем в предыдущие дни. В четверг ожидается 9-10 градусов мороза ночью и -4-6 градусов днем. Снега в этот день не предвидится.

Фото: meteo.gov.ua

В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, холоднее всего будет в Полтаве, где температура воздуха опуститься до -17 градусов ночью и до -9 градусов днем.

Ранее сообщалось, где будут праздновать Крещение в Киеве: где будут массовые "заплывы", костры и веселые конкурсы.