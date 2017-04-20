Кто не спрятался, я не виноват: маленький шпиц не любит срезать когти

Сегодня, 18:48

Ролик повеселил пользователей соцсети и за несколько дней собрал почти 12 миллионов просмотров

Шпиц. Фото: pixabay
Шпиц. Фото: pixabay

Песики породы шпица очень милые существа, которые, как оказалось, не всегда любят прихорашиваться.

В Facebook появился забавный видеоролик с собакой, которая страшно боится стричь когти.

На видео хозяин всего лишь показывает псу щипцы для обрезания когтей, и тот начинает судорожно убегать и прятаться в близь стоящие домики, шкафчики и даже в пакет.

Ролик изрядно повеселил пользователей соцсети и за несколько дней собрал почти 12 миллионов просмотров.
видео, собака, facebook, соцсети, ролик, хозяин, шпиц, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Кто не спрятался, я не виноват: маленький шпиц не любит срезать когти". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Песню смонтировали из собачьего лая. Кадр из видео

Крошечный шпиц исполнил хит группы Queen

19 Января, 17:47

Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица

Невероятное

Трогательная история: как пес пытался оживить погибшего друга

Вчера, 12:02

Вторую собаку сбили машины на трассе

Мир

Прохожий бросился в ледяную воду и спас тонущую собаку

18 Апреля, 18:59

Неизвестно, как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе

Невероятное

Пожарные спасли пса из ледяной ловушки. Фото: скрин с видео

Видеохит: в США пожарные спасли собаку, провалившуюся под лед на озере

15 Апреля, 05:00

На озере пес оказался после того, как сбежал из питомника

Невероятное

Собака восхитила пользователей Сети ловким побегом из клиники

12 Апреля, 17:30

Пиренейская горная собака самостоятельно открыла все двери, поворачивая ручки пастью

Мир

Фото: pixabay.com

Власти Тайваня запретили есть кошек и собак

11 Апреля, 16:25

Данные поправки призваны изменить отношение граждан к потреблению мяса этого вида животных

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования