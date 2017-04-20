Кто не спрятался, я не виноват: маленький шпиц не любит срезать когти
Ролик повеселил пользователей соцсети и за несколько дней собрал почти 12 миллионов просмотров
Песики породы шпица очень милые существа, которые, как оказалось, не всегда любят прихорашиваться.
В Facebook появился забавный видеоролик с собакой, которая страшно боится стричь когти.
На видео хозяин всего лишь показывает псу щипцы для обрезания когтей, и тот начинает судорожно убегать и прятаться в близь стоящие домики, шкафчики и даже в пакет.
Ролик изрядно повеселил пользователей соцсети и за несколько дней собрал почти 12 миллионов просмотров.
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