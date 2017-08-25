Купи iPhone: истерика девушки взорвала YouTube

Сегодня, 06:22

Героиня видео плачет потому, что полтора месяца назад ее парень обещал ей подарить iPhone 7, но так и не сделал этого


В сети набирает популярность видеоролик с плачущей девушкой. Героиня видео плачет потому, что полтора месяца назад ее парень обещал ей подарить iPhone 7, но так и не сделал этого, – пишет topnews.ru.

Девушку зовут Анастасия, смартфон она ждет 5 месяцев, согласна на iPhone 7.

"Я потому что всем сказала, что ты мне iPhone подаришь. А ты мне его не подарил до сих пор. [...] Я хочу сейчас! [...] Я терплю и молчу, а ты не покупаешь", – плачет девушка, которую снимает в это время камера.

Судя по всему, ролик в Интернете разместил парень Анастасии. Тот самый, который не выполнил свое обещание купить девушке "яблочный гаджет". 

Пользователи Сети возмутились поведением Анастасии и сравнили ее с капризным ребенком. Сумарно ролик посмотрели более полумиллиона человек. 

Напомним, ранее сообщалось, что в сеть попал снимок нового iPhone в необычном цвете.
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