Лондонские сурикаты получили пасхальные подарки
В зверинце смотрители не забыли порадовать на праздник Пасхи животных
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
В лондонском зоопарке решили устроить настоящий праздник для животных накануне Пасхи, передает AFP.
Сурикаты с удовольствием полакомились раскрашенными в разные цвета яйцами.
Розовые, салатовые, сиреневые и голубые яйца явно пришлись животным по вкусу.
Из чего конкретно сделаны презенты, не сообщается. Известно лишь, что в их приготовлении использовались продукты, которыми обычно кормят зверей.
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