Лондонские сурикаты получили пасхальные подарки

В зверинце смотрители не забыли порадовать на праздник Пасхи животных

В лондонском зоопарке решили устроить настоящий праздник для животных накануне Пасхи, передает AFP.

Сурикаты с удовольствием полакомились раскрашенными в разные цвета яйцами.

Розовые, салатовые, сиреневые и голубые яйца явно пришлись животным по вкусу.

Из чего конкретно сделаны презенты, не сообщается. Известно лишь, что в их приготовлении использовались продукты, которыми обычно кормят зверей.