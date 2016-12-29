Маленькая обжора: собачка сама съела огромную индейку на Рождество (фото)
Животное съело индейку, которая предназначалась для всей семьи
Маленькая собачка породы чи-апсо по кличке Бубба украла рождественскую индейку и сильно объелась.
Об этом сообщил ее хозяин Дэвид Баррет.
Он выдал мохнатого воришку, опубликовав в twitter снимок уставшего пса с большим животом. Снимок, к слову собрал уже более 20 тысяч лайков.
@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW— Davyyyy (@David_Barrett5) 24 декабря 2016 г.
По словам Баррета, пес съел всю индейку, которая была рассчитана на всю семью.
Фото: twitter.com/David_Barrett5
"У моей собаки, которая только что сожрала всю индейку на завтрак, никаких шансов. Вот виновница, она не может двигаться" – подписал он фото.
Фото: twitter.com/David_Barrett5
Примечательно, что Бубба стала очень популярной, ведь о ней начали писать мировые СМИ.
Ранее девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте.
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