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Маленькая обжора: собачка сама съела огромную индейку на Рождество (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/25_main.1483012236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/25_tn.1483012236.jpg Общество Животное съело индейку, которая предназначалась для всей семьи

Маленькая обжора: собачка сама съела огромную индейку на Рождество (фото)

Сегодня, 14:11

Животное съело индейку, которая предназначалась для всей семьи

Пес не рассчитал силы. Фото: twitter.com/David_Barrett5
Пес не рассчитал силы. Фото: twitter.com/David_Barrett5

Маленькая собачка породы чи-апсо по кличке Бубба украла рождественскую индейку и сильно объелась.

Об этом сообщил ее хозяин Дэвид Баррет.

Он выдал мохнатого воришку, опубликовав в twitter снимок уставшего пса с большим животом. Снимок, к слову собрал уже более 20 тысяч лайков.

По словам Баррета, пес съел всю индейку, которая была рассчитана на всю семью.

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Фото: twitter.com/David_Barrett5

"У моей собаки, которая только что сожрала всю индейку на завтрак, никаких шансов. Вот виновница, она не может двигаться" – подписал он фото.

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Фото: twitter.com/David_Barrett5

Примечательно, что Бубба стала очень популярной, ведь о ней начали писать мировые СМИ.

Ранее девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте.
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