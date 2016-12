Маленькая обжора: собачка сама съела огромную индейку на Рождество (фото)

Маленькая собачка породы чи-апсо по кличке Бубба украла рождественскую индейку и сильно объелась.

Об этом сообщил ее хозяин Дэвид Баррет.

Он выдал мохнатого воришку, опубликовав в twitter снимок уставшего пса с большим животом. Снимок, к слову собрал уже более 20 тысяч лайков.

@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW