Маленькая такса перепутала большого пса с кроватью (видео)
Видеоролик с собаками всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров
У каждого животного есть свое место, где он ест, спит и играет. Но иногда эти самые места можно соединить.
Так сделала маленькая такса, которая захотела спать, но перепутала кровать и своего друга – большого пса породы лабрадор.
Малыш пришел к собаке, которая мирно спала на полу кухни и просто выпрыгнула на него сверху. Таким образом он соединил желание поспать и побыть с другом.
Видеоролик милой дружбы двух собак всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.
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