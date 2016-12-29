Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Маленькая такса перепутала большого пса с кроватью (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/84_main.1483020396.png http://www.segodnya.ua/img/article/7843/84_tn.1483020396.png Общество Видеоролик с собаками всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров

Маленькая такса перепутала большого пса с кроватью (видео)

Сегодня, 16:10

Видеоролик с собаками всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров

Собакам хорошо вместе. Кадр из видео
Собакам хорошо вместе. Кадр из видео

У каждого животного есть свое место, где он ест, спит и играет. Но иногда эти самые места можно соединить.

Так сделала маленькая такса, которая захотела спать, но перепутала кровать и своего друга – большого пса породы лабрадор.

Малыш пришел к собаке, которая мирно спала на полу кухни и просто выпрыгнула на него сверху. Таким образом он соединил желание поспать и побыть с другом.

Видеоролик милой дружбы двух собак всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.
видео, малыш, собака, сутки, выпрыгнула, кровать, Такса, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Маленькая такса перепутала большого пса с кроватью (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Девочка не ожидала получить собаку в подарок. Кадр из видео

Девочка растрогала эмоциональной реакцией на живой подарок на Рождество

27 Декабря, 15:31

Трогательный видеоролик собрал за несколько дней более 61 миллиона просмотров

Харьков

В Харькове пес покусал хозяйку дома и гостей

22 Декабря, 13:57

Собаку успокоили патрульные с помощью газового баллончика

Общество

Щенок очень милый. Кадр из видео

Крошечный щенок собрал 10 миллионов просмотров за милую мордашку

19 Декабря, 14:14

Щенок мопса помещается всего на одной ладони хозяйки

Невероятное

Видеохит: хитрый пес заставляет прохожих играть с ним в футбол

18 Декабря, 01:09

Видео с игривым псом набрало более 5,7 млн просмотров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.