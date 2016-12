Маленькие девочки расплакались из-за игрушки с голосом умершего дедушки (видео)

Две сестры Мариана и Сараха Рамос получили на Рождество плюшевых медведей, которые разговаривают голосом их умершего дедушки.

Реакцию девочек сняла на видео их старшая сестра Дженнифер Рамос и опубликовала в Twitter.

На ролике видно, как сестрички распаковывают подарки и находят в коробках двух плюшевых медведей. Нажав им на живот, они услышали знакомый голос, который принадлежал их умершему дедушке.

Девочки трогательно начали обнимать свои подарки и эмоционально плакать.

"Дед ушел от нас при трагических обстоятельствах год назад, и моя тетя подарила Мариане и Сарахи мишек с записями дедушкиного голоса", — подписала Дженнифер ролик.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice pic.twitter.com/zdjUaghISr