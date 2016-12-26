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Маленькие девочки расплакались из-за игрушки с голосом умершего дедушки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/33_main.1482761348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/33_tn.1482761348.jpg Общество Трогательное видео всего за сутки собрало более 88 тысяч просмотров

Маленькие девочки расплакались из-за игрушки с голосом умершего дедушки (видео)

Сегодня, 18:11

Трогательное видео всего за сутки собрало более 88 тысяч просмотров

Сестрам подарили трогательные подарки. Кадр из видео
Сестрам подарили трогательные подарки. Кадр из видео

Две сестры Мариана и Сараха Рамос получили на Рождество плюшевых медведей, которые разговаривают голосом их умершего дедушки.

Реакцию девочек сняла на видео их старшая сестра Дженнифер Рамос и опубликовала в Twitter.

На ролике видно, как сестрички распаковывают подарки и находят в коробках двух плюшевых медведей. Нажав им на живот, они услышали знакомый голос, который принадлежал их умершему дедушке.

Девочки трогательно начали обнимать свои подарки и эмоционально плакать.

"Дед ушел от нас при трагических обстоятельствах год назад, и моя тетя подарила Мариане и Сарахи мишек с записями дедушкиного голоса", — подписала Дженнифер ролик.

Трогательное видео пришлось по душе пользователям соцсети и собрало всего за сутки более 88 тысяч просмотров. 
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