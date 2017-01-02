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Мама-хаски устроила веселые игры со своими малышами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7834/80_main.1482834803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/80_tn.1482834803.jpg Общество Многодетная мать прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями

Мама-хаски устроила веселые игры со своими малышами (видео)

Сегодня, 01:04

Многодетная мать прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями

Собаки большой компанией повеселились в квартире
Собаки большой компанией повеселились в квартире

Животные любят пошалить не меньше, чем люди. В facebook появился забавный видеоролик с собаками породы хаски в главной роли.

Многодетная мать устроила веселые игры со своими детьми и показала им, как нужно веселиться.

Большая собака прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями и вилянием хвоста.

Видеоролик с веселыми хасками понравился пользователям соцсети и собрал уже более 17 тысяч просмотров.
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"Сегодня"

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