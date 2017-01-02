Мама-хаски устроила веселые игры со своими малышами (видео)
Многодетная мать прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями
Животные любят пошалить не меньше, чем люди. В facebook появился забавный видеоролик с собаками породы хаски в главной роли.
Многодетная мать устроила веселые игры со своими детьми и показала им, как нужно веселиться.
Большая собака прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями и вилянием хвоста.
Видеоролик с веселыми хасками понравился пользователям соцсети и собрал уже более 17 тысяч просмотров.
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