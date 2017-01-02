Мама-хаски устроила веселые игры со своими малышами (видео)

Многодетная мать прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями

Животные любят пошалить не меньше, чем люди. В facebook появился забавный видеоролик с собаками породы хаски в главной роли.

Многодетная мать устроила веселые игры со своими детьми и показала им, как нужно веселиться.

Большая собака прыгала по дивану, дразнила своих малышей и раззадоривала их своими резкими движениями и вилянием хвоста.

Видеоролик с веселыми хасками понравился пользователям соцсети и собрал уже более 17 тысяч просмотров.