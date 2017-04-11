Медики нашли новое полезное свойство оливкового масла

Гидрокситирозол, который содержится в оливковом масле снижает негативный эффект от чрезмерного употребления в пищу животных жиров. В частности, данное вещество обладает антиоксидантным свойством и оказывает защитное действие на печень, сердце и головной мозг.

Об этом сообщили медики из Чилийского университета, которые совместно с иностранными коллегами определили новое полезной свойство оливкового масла.

Согласно данным ученых, в организме человека содержащееся в оливковом масле соединение участвует в синтезе длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в здоровье кровеносных сосудов.

К подобным выводам исследователи пришли, проведя эксперименты на мышах. Грызунов разделили на четыре группы, одну из которых, в частности, кормили пищей с высоким содержанием животных жиров и оливкового масла. После нахождения на такой 12-недельной диете у животных взяли образцы тканей и крови.

В результате анализ показал, что у мышей, употреблявших масло, не увеличилось содержание холестерина в крови, в отличие от грызунов, питавшихся исключительно животными жирами.

Специалисты полагают, что выводы, полученные в отношении мышей, справедливы и для человека. Ученые рекомендуют использовать содержащие гидрокситирозол продукты в пищу.