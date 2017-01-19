На каком расстоянии водитель замечает пешехода на ночной дороге: наглядное пособие (видео)

Чтобы чувствовать себя комфортно на дороге, необходимо быть максимально внимательным. При чем это касается и водителей, и пешеходов.

Стоит отметить, что в ночное время видимость пешеходов на дороге затрудняется, особенно если человек одет в темную одежду.

Чтобы не попасть под автомобиль, необходимо придерживаться простых правил движения: переходить дорогу в положенных для этого местах, не перебегать дорогу, смотреть на дорогу, а не в мобильный телефон и обратите также внимание на цвет вашей одежды.

Сайт Маркетиум подготовил наглядное пособие, на каком расстоянии водитель замечает пешехода на ночной дороге.

И не забывайте также, что в зимнее время и во время дождей, нужно быть еще более бдительными и осторожными.