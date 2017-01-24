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Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о святой мученице Татьяне (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/98_main.1485253107.png http://www.segodnya.ua/img/article/7911/98_tn.1485253107.png Общество Святая Татьяна была непоколебима в вере, молилась Господу и отказывалась кланяться идолам

Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о святой мученице Татьяне (видео)

Сегодня, 12:17

Святая Татьяна была непоколебима в вере, молилась Господу и отказывалась кланяться идолам


Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал о дне памяти святой мученицы Татьяны. Она пострадала за свою веру в Риме в III веке.

"Ее родители были тайными христианами, потому что еще были сильны гонения, и научили свою дочь, Татьяну. Когда ей исполнилось 16 лет, она возлюбила Бога всем сердцем своим. Она помогала больным, посещала людей в больнице, разносила пищу и одежду. Когда императором был 16-летний Александр, государством управлял другой человек, который ненавидел христианство. Он призвал Татьяну и начал уговаривать, чтобы она отказалась от Христа", – рассказал митрополит Павел (Лебедь).

Татьяна отказалась и ее стали пытать – резали, выкалывали ей глаза, пытались сжечь. Господь каждый раз исцелял раны Татьяны, а ее врагам слал наказание. Палачи были поражены и отказывались продолжать издевательства. Инквизиторский суд приговорил Татьяну к смерти, а мученица была причислена к лику святых.

"Вместе с ней пострадало много христиан. Ее отец, который научил тайнам Царства Небесного. Прошло почти 18 веков. Святая Церковь с молитвой обращается к ней, чтобы она умолила Господа, чтобы он умилосердился над каждой человеческой душой, над обществом, страной и Церковью", – пояснил Наместник Киево-Печерской лавры.

По его словам, святая Татьяна является покровительницей студентов, которые постигают науки, без которых сегодня невозможно жить: "Молодое поколение людей избрало покровителем науки, мудрости, терпения и христианской любви святую мученицу Татьяну".
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