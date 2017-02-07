Назван самый дешевый город для празднования Дня всех влюбленных

В столице Чехии расходы на празднование Дня святого Валентина составят почти 470 долларов

Прага названа самым бюджетным городом мира для празднования Дня всех влюбленных. Об этом сообщила немецкая компания по продаже цветов Bloomy Days.

Список самых дешевых городов для встречи Дня святого Валентина опубликован на сайте организации.

Согласно данным компании, в столице Чехии расходы на празднование Дня святого Валентина составят почти 470 долларов. В эту сумму входит стоимость дюжины красных роз, спа-процедур для двоих, похода в кино, ужина с вином в мишленовском ресторане и ночи в отеле категории 4-5 звезд.

На втором месте рейтинга находится город Корк на юго-западе Ирландии. Там романтический отдых обойдется в 498 долларов. Замыкает тройку Мадрид с показателем в 543 доллара.

Четвертая строчка досталась Белфасту в Северной Ирландии (579 долларов), пятая — столице Уэльса Кардиффу (583 доллара). В первую десятку списка в порядка убывания также были включены Берлин, Вена, Брюссель, Лиссабон и Ванкувер.

Всего в списке проанализировали 50 городов во всем мире.