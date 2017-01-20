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Названы лучшие пляжи мира http://www.segodnya.ua/img/article/7902/52_main.1484925082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/52_tn.1484925082.jpg Общество Тройку лучших занимает пляж на территории национального парка "Дюны спящего медведя" в Мичигане

Названы лучшие пляжи мира

Сегодня, 17:14

Тройку лучших занимает пляж на территории национального парка "Дюны спящего медведя" в Мичигане

В списке лучших пляжей 21 направление. Фото: AFP
В списке лучших пляжей 21 направление. Фото: AFP

Самым лучшим пляжем в мире признано пляж во французской коммуне Ла-Тест-де-Бюш, вторую – пляж в итальянской коммуне Арбус.

Об этом сообщает журнал National Geographic, который составил ТОП лучших пляжем мира, в который вошло 21 направление.

Тройку лучших занимает пляж на территории национального парка "Дюны спящего медведя" в Мичигане.

Кроме того, в рейтинг также попали пляжи Кюрасао, Маврикия, Белиза, Филиппин, Исландии, Нидерландов, Великобритании, Австралии, Камбоджи, островов Кука, Сейшельских островов, Испании и Мексики.

А США в списке представлены также пляжами на Гавайских островах, в Калифорнии, Орегоне, Флориде, Северной Каролине.
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