Названы лучшие пляжи мира
Тройку лучших занимает пляж на территории национального парка "Дюны спящего медведя" в Мичигане
Самым лучшим пляжем в мире признано пляж во французской коммуне Ла-Тест-де-Бюш, вторую – пляж в итальянской коммуне Арбус.
Об этом сообщает журнал National Geographic, который составил ТОП лучших пляжем мира, в который вошло 21 направление.
Тройку лучших занимает пляж на территории национального парка "Дюны спящего медведя" в Мичигане.
Кроме того, в рейтинг также попали пляжи Кюрасао, Маврикия, Белиза, Филиппин, Исландии, Нидерландов, Великобритании, Австралии, Камбоджи, островов Кука, Сейшельских островов, Испании и Мексики.
А США в списке представлены также пляжами на Гавайских островах, в Калифорнии, Орегоне, Флориде, Северной Каролине.
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