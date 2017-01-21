Названы оптимальные сроки хранения продуктов в холодильнике

Ученые выяснили, как долго продукты в холодильнике остаются безопасными, передает The Daily Mail.

Так, ветчина, сырое мясо и птица могут храниться при относительно низкой температуре два дня, сосиски – три дня, бекон – неделю, а вот, например, копченый лосось спокойно продержится до двух недель.

Фрукты пролежат от двух дней до пяти (более плотные с косточками проживут и неделю), овощи – до четырех дней, салат не стоит хранить более трех дней.

Молоко – в течение 4-5 дней, мягкий сыр – 2-3 дня после открытия, твердый сыр и яйца – неделю.

Как известно, в несвежих продуктах могут обитать разные опасные бактерии. Например, листерия, которая селится во вчерашних салатах, подпорченных мягких сырах и сыром молоке.

В ящике для свежих овощей и фруктов можно обнаружить кишечную палочку. В несвежем мясе, особенно если оно долго лежит под полиэтиленовой пленкой, размножается вызывающая кишечные инфекции бактерия кампилобактер.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что самое большое количество бактерий – порядка 8000 на каждый квадратный сантиметр – скрывается в отделении для овощей и салата. Чтобы обезопасить себя от бактерий, специалисты рекомендуют мыть овощи перед тем, как положить их в холодильник. Который, кстати, следует хотя бы раз в месяц промывать горячей мыльной водой.