Названы самые непунктуальные аэропорты мира

В целом во всем мире в первую неделю года было аннулировано 15 249 и задержано 161 360 рейсов

В аэропорту Шарлотт/Дуглас, которые находятся в Северной Америке, в первую неделю 2017 года отменили 505 рейсов и почти 1,3 тысячи вылетов задержали. Аналогичные показатели для авиагавани Хартсфилд-Джексон (штат Джорджия) составили 445 и 2,5 тысячи рейсов соответственно.

Об этом сообщили эксперты агентства FlightStats, которые перечислили аэропорты мира с наибольшим числом задержек и отмен рейсов в первую неделю 2017 года.

В целом 40 штатов США выпустили штормовые предупреждения в начале 2017 года. На Северную Америку пришлась половина всех отмененных рейсов в этот период (свыше 7,6 тысячи вылетов).

В то же время в Европе наиболее серьезные сбои в расписании затронули аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. По данным агентства, там было отменено 606 рейсов и 378 задержано. В другой стамбульской воздушной гавани — аэропорту имени Сабихи Гекчен — аннулировали 91 рейс и 302 задержали.

В Азии возникли проблемы в работе двух китайских аэропортов — Чжэнчжоу Синьчжэн в провинции Хэнань и Чжэндин (провинция Хэбэй). В обоих транспортных узлах в общей сложности отменили 550 рейсов и отложили свыше 1,1 тысячи вылетов.

В целом во всем мире в первую неделю года было аннулировано 15 249 и задержано 161 360 рейсов.

При этом FlightStats назвало самой пунктуальной авиакомпанией 2016 года испанскую Iberia.

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