Не разлей вода: осьминог оседлал дельфина

Сегодня, 15:09

Выпрыгнув из воды, дельфин пытался избавиться от назойливого осьминога и съесть его

Дельфин. Фото: pixabay
Дельфин. Фото: pixabay

В Австралии фотограф Джоди Лоу поймала на камеру момент, когда на спине выпрыгнувшего из воды дельфина оказался осьминог, сообщает Metro.

По данным издания, фотограф сделала снимок, когда находилась на борту лодки, плывущей по реке Хэйстингс.

"У нас произошла интересная встреча с афалиной, на спине которой застрял осьминог", — рассказала она.

Лоу рассказала, что таким образом дельфин пытался избавиться от назойливого осьминога и съесть его.

Ранее ученые сняли на видео, как дельфин рвет осьминога на части, перед тем, как съесть.
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