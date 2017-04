Не разлей вода: осьминог оседлал дельфина

В Австралии фотограф Джоди Лоу поймала на камеру момент, когда на спине выпрыгнувшего из воды дельфина оказался осьминог, сообщает Metro.

По данным издания, фотограф сделала снимок, когда находилась на борту лодки, плывущей по реке Хэйстингс.

"У нас произошла интересная встреча с афалиной, на спине которой застрял осьминог", — рассказала она.

Лоу рассказала, что таким образом дельфин пытался избавиться от назойливого осьминога и съесть его.

Octopus rode a dolphin in a bid to escape being eaten https://t.co/sxKggNo9xL