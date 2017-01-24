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Недетское развлечение: очень длинная железная дорога восхитила пользователей интернета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/88_main.1485252731.png http://www.segodnya.ua/img/article/7911/88_tn.1485252731.png Общество Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки

Недетское развлечение: очень длинная железная дорога восхитила пользователей интернета (видео)

Сегодня, 12:14

Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки


В детстве, наверное, все мечтали об игрушечной железной дороге с паровозиком, который мчал по рельсам.

Но с развитием технологий, сейчас о такой игрушке могут мечтать даже взрослые, ведь если все правильно продумать, то получиться просто удивительная вещь.

На YouTube появился видеоролик с нереально длинной железной дорогой, которая протянулась не просто вдоль комнаты, а и всего двора. Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки.

Под видео не указано, на какое расстояние растягиваются железнодорожные пути, но выглядят они бесконечными.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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