Недетское развлечение: очень длинная железная дорога восхитила пользователей интернета (видео)

Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки

В детстве, наверное, все мечтали об игрушечной железной дороге с паровозиком, который мчал по рельсам.

Но с развитием технологий, сейчас о такой игрушке могут мечтать даже взрослые, ведь если все правильно продумать, то получиться просто удивительная вещь.

На YouTube появился видеоролик с нереально длинной железной дорогой, которая протянулась не просто вдоль комнаты, а и всего двора. Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки.

Под видео не указано, на какое расстояние растягиваются железнодорожные пути, но выглядят они бесконечными.