Недетское развлечение: очень длинная железная дорога восхитила пользователей интернета (видео)
Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки
В детстве, наверное, все мечтали об игрушечной железной дороге с паровозиком, который мчал по рельсам.
Но с развитием технологий, сейчас о такой игрушке могут мечтать даже взрослые, ведь если все правильно продумать, то получиться просто удивительная вещь.
На YouTube появился видеоролик с нереально длинной железной дорогой, которая протянулась не просто вдоль комнаты, а и всего двора. Рельсы проложили во многих комнатах и даже задействовали бассейн, двор и различные неприметные уголки.
Под видео не указано, на какое расстояние растягиваются железнодорожные пути, но выглядят они бесконечными.
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