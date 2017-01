Необычная история: в США родились близнецы в разные годы (фото)

В Америке близнецы родились одновременно в разные годы: в 2016 и 2017 годах с разницей в десять минут. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, дети родились в больнице в штате Аризона. Первый мальчик, которого назвали Сойер, появился на свет в 23:51 по местному времени 31 декабря. Примечательно, что его младший брат, которого назвали Эверетт родился через 10 минут уже в 2017 году.

Banner Health's first baby of #2017 is Everett Shay born at 12:01am in Glendale. His twin brother, Sawyer, was born in #2016 at 11:50pm. pic.twitter.com/uvEiybkNnK