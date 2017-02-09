Необычный фокус: розыгрыш с невидимым стулом посреди улицы озадачил прохожих

Видеоролик успел собрать более одного миллиона просмотров всего за несколько дней

Уличные розыгрыши фокусников далеко не редкость. Но увидеть по-настоящему удивительную вещь можно далеко не всегда.

Фокусник Джулиан Дофин опубликовал на YouTube видеоролик со своим розыгрышем, в котором он садится на невидимый стул на глазах у прохожих.

Дофин просто шел по улице с газетой в руках, после чего сел на свой невидимый стул и начал читать. Своими действиями он здорово озадачил прохожих и даже заставил их разворачиваться.

Примечательно, что видеоролик уже стал вирусным и успел собрать более одного миллиона просмотров всего за несколько дней.