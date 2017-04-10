Необычный презент для президента: Клинтон подарил Бушу-старшему носки

Вчера, 13:13

Во время встречи бывшие президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах

Бывшие президенты США. Фото: twitter.com/billclinton
Бывшие президенты США. Фото: twitter.com/billclinton

Бывший президент США Билл Клинтон подарил другому бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему носки.

О своем необычном презенте Клинтон сообщил в twitter.

Как сообщил Билл, он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Во время встречи бывшие президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.

Оказывается, что Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для коллекции.
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