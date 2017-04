Необычный презент для президента: Клинтон подарил Бушу-старшему носки

Бывший президент США Билл Клинтон подарил другому бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему носки.

О своем необычном презенте Клинтон сообщил в twitter.

Как сообщил Билл, он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Во время встречи бывшие президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae