Необычный презент для президента: Клинтон подарил Бушу-старшему носки
Во время встречи бывшие президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах
Бывший президент США Билл Клинтон подарил другому бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему носки.
О своем необычном презенте Клинтон сообщил в twitter.
Как сообщил Билл, он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Во время встречи бывшие президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.
Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae— Bill Clinton (@billclinton) 9 апреля 2017 г.
Оказывается, что Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для коллекции.
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