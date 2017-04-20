Необычный рекорд: в Испании 12 тысяч человек устроили пышное застолье
Ели гости час, и этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Застольный рекорд установили жители испанского города Авилес. Почти двенадцать тысяч человек под открытым небом пообедали на городском фестивале.
Ели гости час, и этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Ранее подобное застолье устроили в мексиканском городе Метепек, там накормили на треть меньше людей.
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