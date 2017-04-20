Необычный рекорд: в Испании 12 тысяч человек устроили пышное застолье

Сегодня, 12:02

Ели гости час, и этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса


Застольный рекорд установили жители испанского города Авилес. Почти двенадцать тысяч человек под открытым небом пообедали на городском фестивале.

Ели гости час, и этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее подобное застолье устроили в мексиканском городе Метепек, там накормили на треть меньше людей.
видео, застолье, рекорд, жители

Вы сейчас просматриваете новость "Необычный рекорд: в Испании 12 тысяч человек устроили пышное застолье". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Форсаж-8" стал рекордсменом. Фото: скриншот

"Форсаж-8" установил мировой рекорд в кинопрокате

18 Апреля, 10:11

Новая часть фильма побила два рекорда и смогла обойти "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мир Юрского периода"

Футбол

Сальваторе Сиригу. Фото AFP

Вратарь "Осасуны" установил рекорд чемпионата Испании, отразив два пенальти за 101 секунду

16 Апреля, 09:29

Это не помогло его команде уйти от разгромного поражения от "Атлетико"

Авто

"Додж Демон" стал самым быстрым автомобилем в мире (видео)

16 Апреля, 06:49

Автомобиль разгоняется с места до 97 км/ч за рекордные 2,3 секунды

Общество

Коса длиною в 12 метров: в Украине зафиксировали новый рекорд

14 Апреля, 11:43

Ради эксперимента участницам пришлось несколько часов сидеть неподвижно, чтобы достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования