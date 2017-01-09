Неожиданные вещи, которые мужчины считают сексуальными

Оказывается, заводить мужчин могут и весьма неожиданные вещи

Существует много разных женских хитростей, помогающих привлечь внимание мужчины. Все классические уловки вроде сексуального белья, каблуков и обтягивающих платьев мы уже давно освоили. Но оказывается, заводить мужчин могут и весьма неожиданные вещи. Peopletalk предлагает новое тайное оружие в женский арсенал.

Растяжка

Это могут быть сладкие потягивания поутру или растяжка на йоге в спортзале, и то и другое стопроцентно работает!

Колебания

Когда твои самые пикантные части тела ритмично подпрыгивают, скажем, на пробежке, это всерьёз заводит…

Гнев

Мужчин возбуждают разъяренные женщины. В этом есть что-то первобытное.

Растрепанные волосы

Ты можешь потратить уйму времени на прическу, но наиболее сексуально выглядят именно растрепанные волосы.

Огнестрельное оружие

Мужчины любят вещи, которые могут быть разрушительными.

Рубашка oversize

Фланелевая рубашка на женщине смотрится сногсшибательно. Но только рубашка! Тут главное – не переборщить.

Бейсболки

Особенно если ты при этом являешься спортсменкой. Это прекрасно, как ни крути.

Соблазнительная пища

Когда мужчина ест банан, это выглядит ужасно. Когда женщина ест банан, это очень сексуально, пусть и довольно избито.

Музыкальные инструменты

Не имеет значения, на каком инструменте ты играешь. Это невероятно круто! И он точно будет в восторге.