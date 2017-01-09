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Неожиданные вещи, которые мужчины считают сексуальными http://www.segodnya.ua/img/article/7864/46_main.1483914345.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/46_tn.1483914345.jpg Общество Оказывается, заводить мужчин могут и весьма неожиданные вещи

Неожиданные вещи, которые мужчины считают сексуальными

Сегодня, 04:00

Оказывается, заводить мужчин могут и весьма неожиданные вещи

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

Существует много разных женских хитростей, помогающих привлечь внимание мужчины. Все классические уловки вроде сексуального белья, каблуков и обтягивающих платьев мы уже давно освоили. Но оказывается, заводить мужчин могут и весьма неожиданные вещи. Peopletalk предлагает новое тайное оружие в женский арсенал.

Растяжка

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Это могут быть сладкие потягивания поутру или растяжка на йоге в спортзале, и то и другое стопроцентно работает!

Колебания

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Когда твои самые пикантные части тела ритмично подпрыгивают, скажем, на пробежке, это всерьёз заводит…

Гнев

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Мужчин возбуждают разъяренные женщины. В этом есть что-то первобытное.

Растрепанные волосы

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Ты можешь потратить уйму времени на прическу, но наиболее сексуально выглядят именно растрепанные волосы.

Огнестрельное оружие

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Мужчины любят вещи, которые могут быть разрушительными.

Рубашка oversize

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Фланелевая рубашка на женщине смотрится сногсшибательно. Но только рубашка! Тут главное – не переборщить.

Бейсболки

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Особенно если ты при этом являешься спортсменкой. Это прекрасно, как ни крути.

Соблазнительная пища

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Когда мужчина ест банан, это выглядит ужасно. Когда женщина ест банан, это очень сексуально, пусть и довольно избито.

Музыкальные инструменты

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Не имеет значения, на каком инструменте ты играешь. Это невероятно круто! И он точно будет в восторге.
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