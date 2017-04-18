Неудачная охота: слон помешал крокодилу утащить слоненка за хобот

Видеоролик с нападением собрал уже более 790 тысяч раз

В национальном парке Ливонде в Малави крокодил напал на слоненка во время водопоя. Хищник схватил слоненка за хобот и начал тянуть в воду.

Стая слонов издала соответствующий вопль и отошла назад, пока один из взрослых слонов не отогнал крокодила.

Инцидент записал на видео житель Великобритании Александр Маканга и выложил на YouTube. Видеоролик собрал уже более 790 тысяч раз.

Ранее 90-летняя королева Британии навестила тезку – слоненка Елизавету.