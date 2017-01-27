Невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра: реакция жениха (видео)

Сегодня, 12:45

Всего за несколько дней видео просмотрели более 2,5 миллиона раз

Жених здорово повеселился. Кадр из видео
Жених здорово повеселился. Кадр из видео

Чтобы свадьба не стала скучной, невеста и жених сами должны обладать чувством юмора. Так случилось и в Северной Каролине.

Невеста пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра.

Видеоролик ее встречи с женихом был опубликован в Facebook фотографа Джона Кларка.

Примечательно, что жених, увидев свою будущую жену в необычном костюме, просто рассмеялся. Затем над ситуацией они посмеялись оба, а потом мужчина помог своей невесте вылезти из костюмы злостного тираннозавра, под которым на ней было пышное белое платье.  

Примечательно, что всего за несколько дней видео просмотрели более 2,5 миллиона раз.

Ранее невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора.
видео, свадьба, реакция, платье, невеста, жених, опубликован, костюмы, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра: реакция жениха (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кира отгуляла свадьбу в Мексике. Фото: instagram

Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена в Мексике

24 Января, 15:09

Свадьба Киры и Трея Валлетта растянулась на четыре дня

Звезды

Нюша. Фото: Instagram

Певица Нюша выходит замуж

24 Января, 15:00

Нюша объявила своим поклонникам, что скоро выходит замуж

Мир

Фото: medbooking.com

В Саудовской Аравии девушка оригинально заставила жениха на себе жениться

21 Января, 04:16

Невеста подумала, что ее молодой человек захотел расторгнуть помолвку и она взялась радикально решать вопрос

Звезды

Инга и Валерий Меладзе. Фото: Instagram

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за журналиста

20 Января, 10:30

На снимке в соцсети счастливая Инга позирует в подвенечном платье

Звезды

Блэк быстро вернулась в форму после родов. Фото: instagram.com/blacchyna

28-летняя невеста Роба Кардашьян похвасталась большой грудью

20 Января, 10:09

Свой образ она дополнила высокой прической и умеренным макияжем

Общество

Невеста с 8-ми лет водит трактор. Фото: facebook.com/aisling.mccarey

Невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора

19 Января, 11:58

Эслинг Грэм из Ирландии также арендовала тракторы для подружек невесты

Авто

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат танк

Самые безумные свадебные машины в мире

18 Января, 05:32

Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Звезды

Свадьба внучки российского миллиардера: Антонио Бандерас, Элтон Джон и Мэрайя Кэри потеснили Киркорова и Михайлова

16 Января, 12:30

Для роскошного праздника жених и невеста выбрали 5-звездочный отель в Лондоне

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования