Невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра: реакция жениха (видео)

Всего за несколько дней видео просмотрели более 2,5 миллиона раз

Чтобы свадьба не стала скучной, невеста и жених сами должны обладать чувством юмора. Так случилось и в Северной Каролине.

Невеста пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра.

Видеоролик ее встречи с женихом был опубликован в Facebook фотографа Джона Кларка.

Примечательно, что жених, увидев свою будущую жену в необычном костюме, просто рассмеялся. Затем над ситуацией они посмеялись оба, а потом мужчина помог своей невесте вылезти из костюмы злостного тираннозавра, под которым на ней было пышное белое платье.

Примечательно, что всего за несколько дней видео просмотрели более 2,5 миллиона раз.

Ранее невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора.