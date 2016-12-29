Новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров (видео)

В подборке собраны смешные нападения котов на елку, реакция детей на подарки и многое другое

Во время новогодних праздников происходит много различных казусов и забавных случаев, которые способны повеселить.

Пользователь FailArmy опубликовал на YouTube подборку забавных новогодних видео с названием Christmas Fails.

Семиминутный ролик собрал почти 3 миллиона просмотров.

А если вы все еще находитесь в поисках интересных идей для Нового года, тогда приготовьте богатый глинтвейн для праздничного стола.