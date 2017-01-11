Обжорство после пьянки получило научное объяснение

Британские ученые нашли причину резкого усиления аппетита, вплоть до обжорства, после продолжительного употребления алкоголя.

Они провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Nature Communications.

Ученые провели тест на мышах, который назвали "алкогольные выходные". Так в течение трех дней грызунам давали порции, эквивалентные 18 стандартным единицам алкоголя (примерно две бутылки вина, или 180 грамм чистого спирта). Одновременно с этим специалисты заметили резкое увеличение аппетита у этих мышь, по сравнению с контрольной группой животных.

Как считают специалисты, это связано с усилением производства в головном мозге AgRP — нейропептида, являющегося сильным стимулятором аппетита. Подавление связанного с AgRP одноименного нейрона, между тем привело не только к сокращению потребления пищи, но и к уменьшению потребления алкоголя.

Ученые считают, что их работа позволила отследить основные нервные механизмы, лежащие в основе пищевого поведения животных после употребления алкоголя.

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