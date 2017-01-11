Обжорство после пьянки получило научное объяснение
В течение трех дней грызунам давали порции, эквивалентные 18 стандартным единицам алкоголя
Британские ученые нашли причину резкого усиления аппетита, вплоть до обжорства, после продолжительного употребления алкоголя.
Они провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Nature Communications.
Ученые провели тест на мышах, который назвали "алкогольные выходные". Так в течение трех дней грызунам давали порции, эквивалентные 18 стандартным единицам алкоголя (примерно две бутылки вина, или 180 грамм чистого спирта). Одновременно с этим специалисты заметили резкое увеличение аппетита у этих мышь, по сравнению с контрольной группой животных.
Как считают специалисты, это связано с усилением производства в головном мозге AgRP — нейропептида, являющегося сильным стимулятором аппетита. Подавление связанного с AgRP одноименного нейрона, между тем привело не только к сокращению потребления пищи, но и к уменьшению потребления алкоголя.
Ученые считают, что их работа позволила отследить основные нервные механизмы, лежащие в основе пищевого поведения животных после употребления алкоголя.
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