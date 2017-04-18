Огромный кит с детенышем подплыли к лодке с туристами и дали себя погладить

Океанологи говорят, что обычно взрослые киты оберегают малыша от дружеских контактов

Кит и его детеныш приплыли к туристам у берегов мексиканского штата Новая Калифорния. Гигантские животные вплотную подошли к лодке и позволить себя погладить.

Океанологи говорят, что обычно взрослые киты оберегают малыша от дружеских контактов.

Поэтому, таких тесных встреч еще не фиксировали