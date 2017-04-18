Огромный кит с детенышем подплыли к лодке с туристами и дали себя погладить
Океанологи говорят, что обычно взрослые киты оберегают малыша от дружеских контактов
Кит и его детеныш приплыли к туристам у берегов мексиканского штата Новая Калифорния. Гигантские животные вплотную подошли к лодке и позволить себя погладить.
Океанологи говорят, что обычно взрослые киты оберегают малыша от дружеских контактов.
Поэтому, таких тесных встреч еще не фиксировали
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