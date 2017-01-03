Опасные игры: в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой (видео)

Собаки породы лабрадор очень дружелюбные и игривые. Но, порой их забавы могут быть очень опасными.

В Австралии к берегу подплыла тигровая акула и, когда ее с берега увидел пес, то решил с ней поиграться.

Пес поплыл к акуле и начал ее догонять, но это оказалось сложно, ведь хищница не захотела с ним знакомиться. Несколько минут она покружилась возле берега и уплыла в неизвестном направлении, а лабрадор вернулся на берег к хозяйке.