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Опасные игры: в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/6_main.1483458685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/6_tn.1483458685.jpg Общество Хищница немного покружилась возле берега и уплыла в неизвестном направлении

Опасные игры: в Австралии лабрадор решил поиграть с тигровой акулой (видео)

Сегодня, 17:49

Хищница немного покружилась возле берега и уплыла в неизвестном направлении


Собаки породы лабрадор очень дружелюбные и игривые. Но, порой их забавы могут быть очень опасными.

В Австралии к берегу подплыла тигровая акула и, когда ее с берега увидел пес, то решил с ней поиграться.

Пес поплыл к акуле и начал ее догонять, но это оказалось сложно, ведь хищница не захотела с ним знакомиться. Несколько минут она покружилась возле берега и уплыла в неизвестном направлении, а лабрадор вернулся на берег к хозяйке.
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Источник:

"Сегодня"

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