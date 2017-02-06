Опасный трюк: девушка прыгнула в бассейн круизного лайнера с высоты 16 метров (видео)
Лайнер Harmony of the Seas оснащен самым глубоким в мире бассейном по сравнению с другими пассажирскими лайнерами
Акробатка Сесили Карлтон совершила опасный прыжок с высоты 16 метров. Девушка прыгнула в бассейн, расположенный на борту самого большого в мире круизного лайнера, пишет Daily Mail.
На видео трюк Сесилии записала ее коллега Сидни Браун и выложила его в Instagram.
По данным издания, лайнер Harmony of the Seas оснащен самым глубоким в мире бассейном по сравнению с другими пассажирскими лайнерами. В нем регулярно проходят развлекательные представления Aqua Theater, в том числе с участием хай-дайверов.
Видеоролик с впечатляющим прыжком собрал более 200 тысяч просмотров.
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