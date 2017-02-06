Опасный трюк: девушка прыгнула в бассейн круизного лайнера с высоты 16 метров (видео)

Лайнер Harmony of the Seas оснащен самым глубоким в мире бассейном по сравнению с другими пассажирскими лайнерами

Акробатка Сесили Карлтон совершила опасный прыжок с высоты 16 метров. Девушка прыгнула в бассейн, расположенный на борту самого большого в мире круизного лайнера, пишет Daily Mail.

На видео трюк Сесилии записала ее коллега Сидни Браун и выложила его в Instagram.

По данным издания, лайнер Harmony of the Seas оснащен самым глубоким в мире бассейном по сравнению с другими пассажирскими лайнерами. В нем регулярно проходят развлекательные представления Aqua Theater, в том числе с участием хай-дайверов.

Would you jump? took this video of @cesiliecarlton diving from 17m onboard the #HarmonyoftheSeas Видео опубликовано Sydney Brown (@sydneybrown_xo) Янв 29 2017 в 8:47 PST

Видеоролик с впечатляющим прыжком собрал более 200 тысяч просмотров.