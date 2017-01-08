Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
Определена идеальная разница в возрасте для влюбленных http://www.segodnya.ua/img/article/7862/65_main.1483830044.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/65_tn.1483830044.jpg Общество Традиционно мужчина должен быть старше

Определена идеальная разница в возрасте для влюбленных

Сегодня, 03:41

Традиционно мужчина должен быть старше

Идеальным возрастом специалисты называют разницу в возрасте 1 год. Фото: fonstola.ru
Идеальным возрастом специалисты называют разницу в возрасте 1 год. Фото: fonstola.ru

Ученые заявляют, что разница в возрасте влияет на прочность отношений, а также является причиной разводов. Специалисты из Университета Атланты проанализировали разницу возраста разных пар и пришли к выводу, что, чем разница меньше, тем дольше "проживут" их отношения, – сообщает "Знай".

Так по статистическим данным, больше всего разводов наблюдаются между парами, разница в возрасте которых значительно превышает 10 лет. Такие супруги имеют шансы расстаться на 95%.

У тех, чья разница составляет от 5 до 10 лет возможность разводов составляет 39%. С пятилетней разницей – на 18% больше шансов разорвать отношения.

А вот что касается сверстников, то по словам ученых, такие пары оказались самыми прочными. Идеальным возрастом специалисты называют разницу в возрасте 1 год. И традиционно мужчина должен быть старше. Таким парам грозит развод с возможностью в 3%.

Однако возраст на самом деле не является причиной развода, на это влияет много других факторов.

Ученые утверждают, что основные причины, которые резко портят отношения супругов и приводят к прощанию – это неконструктивная критика, моральное унижение, резкая защитная реакция и блокировка разговоров.
развод, ученые, возраст, отношения, супруги

Вы сейчас просматриваете новость "Определена идеальная разница в возрасте для влюбленных". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.