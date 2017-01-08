Определена идеальная разница в возрасте для влюбленных

Ученые заявляют, что разница в возрасте влияет на прочность отношений, а также является причиной разводов. Специалисты из Университета Атланты проанализировали разницу возраста разных пар и пришли к выводу, что, чем разница меньше, тем дольше "проживут" их отношения, – сообщает "Знай".

Так по статистическим данным, больше всего разводов наблюдаются между парами, разница в возрасте которых значительно превышает 10 лет. Такие супруги имеют шансы расстаться на 95%.

У тех, чья разница составляет от 5 до 10 лет возможность разводов составляет 39%. С пятилетней разницей – на 18% больше шансов разорвать отношения.

А вот что касается сверстников, то по словам ученых, такие пары оказались самыми прочными. Идеальным возрастом специалисты называют разницу в возрасте 1 год. И традиционно мужчина должен быть старше. Таким парам грозит развод с возможностью в 3%.

Однако возраст на самом деле не является причиной развода, на это влияет много других факторов.

Ученые утверждают, что основные причины, которые резко портят отношения супругов и приводят к прощанию – это неконструктивная критика, моральное унижение, резкая защитная реакция и блокировка разговоров.