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Отец сбрил бороду и довел крошечную дочку до слез (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7834/69_main.1482833639.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/69_tn.1482833639.jpg Общество Взрослые по-разному реагируют на перемены, чего не скажешь о маленьких детях

Отец сбрил бороду и довел крошечную дочку до слез (видео)

Сегодня, 00:27

Взрослые по-разному реагируют на перемены, чего не скажешь о маленьких детях

Отец напугал дочку
Отец напугал дочку

Ни для кого не секрет, что борода придает мужчинам возраст. Часто можно заметить, что мужчина, избавившись от растительности на лице, легко может превратиться в юнца.

Взрослые по-разному реагируют на такие перемены, чего не скажешь о маленьких детях.

В facebook появился видеоролик, на котором молодой отец довел свою крошечную дочку до слез.

Мужчина с густой бородой весело играл с девочкой, а затем пошел и сбрил бороду и дочка его попросту не узнала. Малышка сначала удивилась, а потом расплакалась. Но она узнала родной голос и поэтому не пыталась убежать от отца. 
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Источник:

"Сегодня"

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