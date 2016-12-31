Отец сбрил бороду и довел крошечную дочку до слез (видео)
Взрослые по-разному реагируют на перемены, чего не скажешь о маленьких детях
Ни для кого не секрет, что борода придает мужчинам возраст. Часто можно заметить, что мужчина, избавившись от растительности на лице, легко может превратиться в юнца.
Взрослые по-разному реагируют на такие перемены, чего не скажешь о маленьких детях.
В facebook появился видеоролик, на котором молодой отец довел свою крошечную дочку до слез.
Мужчина с густой бородой весело играл с девочкой, а затем пошел и сбрил бороду и дочка его попросту не узнала. Малышка сначала удивилась, а потом расплакалась. Но она узнала родной голос и поэтому не пыталась убежать от отца.
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