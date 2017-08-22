Парад ко Дню Независимости: Полторак отчитался о полной готовности

Вчера, 23:07

Всего в параде в этом году принимают участие 4,5 тыс. военнослужащих

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины отчитался о полной готовности к проведению парада ко Дню независимости, передает телеканал "112 Украина".

"К параду все готово: техника готова, личный состав готов", – заявил Полторак.

"Я считаю, что сегодня нас поддерживает практически весь мир, за исключением агрессора, поддерживает нас в трудную минуту, когда нам нужна помощь. Это свидетельство того, что наши партнерские взаимоотношения не только со США, но и с 10 делегациями, которые прибывают в Киев, делегациями стран Альянса. Это свидетельство того, что нас поддерживают", – добавил министр обороны.

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Всего в параде в этом году принимают участие 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи – те, кто в разное время принимал участие в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за особое мужество и героизм.

Как известно, 24 августа в городе Киев на улице Крещатик и Майдане Незалежности состоится парад войск и показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изора примут участие в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа.
Киев, день независимости, парад, Полторак, министр обороны

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