Пасха 2017: что можно и нельзя делать в этот день
В день Воскресения Христа нельзя грустить, злиться, ходить хмурым и ругаться с близкими
Пасха – важный религиозный праздник с давней историей и глубоким смыслом. В этот день есть свои традиции и обычаи, которые сформированы уже столетиями.
Сайт Сегодня выяснил, что можно и нельзя делать в день Воскресения Христа.
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Пасха – праздничный день, поэтому большинство ограничений предыдущих дней Страстной недели уже не имеют своей силы. Но стоит отметить, что в богослужебном плане Воскресение Христово празднуется все семь дней.
Для тех, кто постился, можно разговляться сразу после литургии и причастия. Если вы были на литургии ночью, то после ночной службы можете приступать к праздничной трапезе. Но не забывайте, что ко всему нужно подходить с чувством меры – не стоит объедаться.
В этот день нет запрета на работу. Но все же, желательно посвятить весь день радости и отдыху по поводу великого праздника.
На Пасху нельзя грустить, злиться, ходить хмурым и ругаться с близкими. Наоборот, нужно от души поздравлять людей, приглашать в гости — одним словом, приносить радость ближнему.
Ранее богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.
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