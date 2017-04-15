Пасха 2017: что можно и нельзя делать в этот день

В день Воскресения Христа нельзя грустить, злиться, ходить хмурым и ругаться с близкими

Пасха – важный религиозный праздник с давней историей и глубоким смыслом. В этот день есть свои традиции и обычаи, которые сформированы уже столетиями.

Сайт Сегодня выяснил, что можно и нельзя делать в день Воскресения Христа.

Пасха – праздничный день, поэтому большинство ограничений предыдущих дней Страстной недели уже не имеют своей силы. Но стоит отметить, что в богослужебном плане Воскресение Христово празднуется все семь дней.

Для тех, кто постился, можно разговляться сразу после литургии и причастия. Если вы были на литургии ночью, то после ночной службы можете приступать к праздничной трапезе. Но не забывайте, что ко всему нужно подходить с чувством меры – не стоит объедаться.

В этот день нет запрета на работу. Но все же, желательно посвятить весь день радости и отдыху по поводу великого праздника.

На Пасху нельзя грустить, злиться, ходить хмурым и ругаться с близкими. Наоборот, нужно от души поздравлять людей, приглашать в гости — одним словом, приносить радость ближнему.

Ранее богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.