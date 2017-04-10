Пасха 2017: как правильно собрать корзину

Сегодня, 04:14

Яйца символизируют победу жизни над смертью, кулич – тело Христа и полноту жизни, пасха – райскую жизнь, соль – связь Бога с народом, достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа

Пасхальная корзина. Фото: pixabay
Пасхальная корзина. Фото: pixabay

В этом году Пасха припадает на 16 апреля. К празднику остается всего неделя и поэтому приготовления уже идут полным ходом.

Праздник Пасхи начинается в субботу вечером. Спать в пасхальную ночь не принято. Верующие собираются в церкви на вечернюю службу, а те, кто остался дома, зажигают свечу и ставят ее на подоконнике как знак того, что они вместе со всем миром ждут счастливой вести о воскресении Христа. Вечерняя служба перерастает в самую раннюю утреннюю в году – в 12 часов ночи священники сменяют повседневную одежду на праздничную и объявляют: "Христос воскрес!" После торжественной службы и прославления Христа священник освящает все, что миряне принесли в своих пасхальных корзинках.

Не забывайте, что собрать пасхальную корзину нужно правильно и есть продукты, которые нести в церковь на освящение категорически запрещается.

Главными атрибутами Пасхи являются крашенки, куличи, пасхи – и соль (считается, что потом такая соль будет освящать всю еду), а также кагор и свечи.

Это тот набор, который одобряют священнослужители: яйца символизируют победу жизни над смертью, кулич – тело Христа и полноту жизни, пасха – райскую жизнь, соль – связь Бога с народом, достаток и смысл жизни, кагор – кровь Христа.

Также в церковь будет уместно взять домашнюю колбасу, но ни в коем случае не кровяную. Разрешается также буженина, сало, сыр, пирожки и пироги с творогом и маком, сливочное масло и хрен – то, чем будете разговляться.

Стоит отметить, что у каждого продукта из этого набора есть древнее символическое значение. Творог, сыр и масло – символы достатка, сытой жизни, удачи в делах; сало и колбасы – символ счастливой семейной жизни и пополнения семьи (свинья и кабан – символы женского и мужского начала). И это максимальный уместный состав пасхальной корзинки.

Категорически запрещается приносить в церковь на освящение водку, пиво и другой алкоголь, кроме кагора, а также деньги и прочие материальные ценности.

Ранее сайт Сегодня выяснял, как прожить Страстную неделю: когда нельзя печь куличи и почему не поздно начать поститься.
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