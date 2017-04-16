Пасха 2017: обычаи, приметы и поверья этого дня
Самый известный обычай – на приветствие "Христос воскрес!", нужно ответить "Воистину воскрес!"
Сегодня отмечается великий праздник Пасха. У этого дня, как и во все предыдущие шесть Страстной седмицы, есть свои обычаи и традиции.
Какие есть обычаи, приметы и поверья на Пасху, знает Лиза.
Обычаи на Пасху
Самый известный обычай – на приветствие "Христос воскрес!", нужно ответить "Воистину воскрес!".
Издавна старики на Пасху расчесывали волосы и считали: сколько волосков осталось, столько внуков у них будет. Также распространенным были купания с золотом и серебром, которые должны были принести богатство и достаток.
Молодежь забиралась на крыши домов встречать солнышко, веря в "играющее светило в день Светлого Христова Воскресения". Словосочетание "караулить солнце" относилось именно к этому обычаю.
Девушки в пасхальную неделю умывались водою с красного яйца, чтобы быть румяными, становились на топор, чтобы стать крепкими.
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Чтобы руки не потели, в дни святой Пасхи не брали в руки соль.
Считалось, что при помощи пасхального яйца получают облегчение от всех болезней и напастей.
Приметы на Пасху
Если на Пасху небо ясное и солнце играет – к хорошему урожаю и красному лету; если дождь – добрая рожь;
Как дождь или непогода в первый день Пасхи, так весна дождлива будет;
Не кожен день – Великдень, а хліб – не паска;
Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня – льон;
Если на пасхальной неделе ушибешь локоть – милый вспомнил;
Если в щи упала муха – жди свидания;
Если губы чешутся – не миновать поцелуя;
Если брови станут чесаться – увидишься с любимым.
Пасхальные поверья
На Пасху "Солнце играет" и "в этот день все веселится на небе и на земле";
Под Пасхальное воскресенье негоже спать, потому что "кто спит, тот свое счастье проспит";
На Пасху все должны веселиться, потому что кто будет грустить в этот день – будет грустить весь год;
Если кто-то умирает на Пасху, то считается, что его счастливая душа уйдет прямо к небу.
Ранее богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.
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