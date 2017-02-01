Пес, который 3 дня простоял в ледяной воде, ищет новый дом (видео)

В Херсоне зоозащитники спасли собаку, которая трое суток простояла в яме с ледяной водой. Сейчас животное срочно нуждается в лечении. Об этом сообщается в группе "Помощь Бездомным Животным Шанс-Херсон" в Фейсбук.

"Нам тяжело описать словами эту историю. Мороз, вода, яма. Пес три дня провел в этой яме без возможности уйти/сесть/лечь/спать. Он голову не мог опустить вниз! Три дня он реально боролся за каждую прожитую минуту, его сердце и мозг не теряли надежду. Вы не представляете, как он смотрел из этой ямы… Описать не получится, слезы не дают", – пишут волонтеры.

Собаку достали из "адского котла" на четвертый день. "И не спрашивайте, как мы смогли это сделать, мы сами не до конца поняли: там вокруг везде лед, глубину ямы вы сами видите. Просто этот взгляд… Ему нельзя было не помочь, этот взгляд бы потом всю жизнь снился. Мы не знаем, мы не понимаем – как он смог? Он и до этого был немолодым и нездоровым псом, никому не нужным. Он и до этого не жил, а выживал, ежедневно, ежечасно. А сейчас к этому всему добавился цистит с кровью, пиелонефрит, пневмония, отит, артрит и спутанное сознание", – сообщают зоозащитники.

Собаку они назвали Митя. И сейчас просят всех неравнодушных помочь ему выздороветь.

"Мите очень нужен куратор! Вдруг найдется благородная душа, которая захочет и сможет взять этого героя-старичка на обеспечение? Митя заслужил дожить отведенный ему срок в безопасности и заботе", – пишут они.

А пока на лечение Мити в соцсетях собирают деньги и ищут дом.

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