Пес неожиданно отреагировал на видеозвонок от хозяина и стал звездой соцсети (фото)

Белый пес по кличке Кайго стал популярным в соцсети twitter благодаря своей неожиданной реакции на своего хозяина, который разговаривал с ним по видеосвязи.

Снимки с реакцией животного опубликовал сам хозяин собаки Эдисон Фонтания, передает BuzzFeed.

По данным издания, в Twitter парень запостил четыре скриншота звонка в FaceTime, на которых запечатлел несколько реакций собаки: сначала он удивленно смотрел на лицо хозяина на экране устройства, а затем начал ластиться к телефону.

Примечательно, что такая милая реакция пса стала вирусной в Twitter. Публикацией калифорнийца поделились уже более 25,5 тысяч человек.

This is my dog realizing hes fting with me & my family because were away on vacay and look how happy he got. pic.twitter.com/ywXpE651iQ