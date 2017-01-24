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Пес неожиданно отреагировал на видеозвонок от хозяина и стал звездой соцсети (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/57_main.1485260883.png http://www.segodnya.ua/img/article/7912/57_tn.1485260883.png Общество Публикацией калифорнийца поделились уже более 25,5 тысяч человек

Пес неожиданно отреагировал на видеозвонок от хозяина и стал звездой соцсети (фото)

Сегодня, 14:44

Публикацией калифорнийца поделились уже более 25,5 тысяч человек

Пес соскучился. Фото: twitter.com/deeeameddie
Пес соскучился. Фото: twitter.com/deeeameddie

Белый пес по кличке Кайго стал популярным в соцсети twitter благодаря своей неожиданной реакции на своего хозяина, который разговаривал с ним по видеосвязи.

Снимки с реакцией животного опубликовал сам хозяин собаки Эдисон Фонтания, передает BuzzFeed.

По данным издания, в Twitter парень запостил четыре скриншота звонка в FaceTime, на которых запечатлел несколько реакций собаки: сначала он удивленно смотрел на лицо хозяина на экране устройства, а затем начал ластиться к телефону.

Примечательно, что такая милая реакция пса стала вирусной в Twitter. Публикацией калифорнийца поделились уже более 25,5 тысяч человек.

Фонтания рассказал, что он вместе с семьей на три недели улетел отдыхать на Филиппины и оставил питомца со старшей сестрой. Пес впервые так долго был в разлуке с хозяевами и, как только увидел их изображения на экране смартфона, на его морде появилась радость.
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