Почему лень на самом деле – миф: ТОП-7 веских доводов

Сегодня, 11:37

Страхи имеют большое влияние на людей, которые часто списывают свою боязни на лень

Лень - это всего лишь миф. Фото: instagram.com/chriscamolly
Лень - это всего лишь миф. Фото: instagram.com/chriscamolly

Если вы чего-то не делаете, то можете с легкостью списать все это на лень. Но, оказывается, что "ленивый" – это всего лишь характеристика, которая никак не объясняет, почему человек не делает то, что от него ожидают.

Психологи назвали ТОП-7 факторов, почему лень – это миф, передает psychologytoday.

Страх проигрыша. Люди не ищут работу получше, потому что боятся с ней не справиться по причине того, что считают себя недостаточно хорошими, умными или эрудированы. Чаще всего выбирается вариант – лучше не пробовать.

Страх успеха. Многие люди подсознательно боятся преуспеть, чтобы не причинить боль другим. Таким образом они избегают конфликта, и остаются на прежнем месте. Например, жены часто боятся, что будут зарабатывать больше своих мужей. И даже если перед ними будут стоять интересные цели, а страх сильнее, то ничего не изменится.

Жажда заботы. Мы все этого хотим. Но часто не знаем, как попросить о том, что нам нужно, и поэтом притворяемся беспомощными, заставляя других людей делать что-то за нас. Это мы называем "позаботиться о ком-то".

Страх ожиданий. Люди, осознанно занижают себе планку, чтобы другие не ждали от них слишком многого. При этом зачастую люди сами вешают на себя ярлык "ленивый" и тем самым избегают обязательств, перекладывая их на других. При этом не нужно нести никакой ответственности.

Пассивно-агрессивная коммуникация. Многие из нас боятся открытых конфликтов, особенно с близкими. Мы закапываем свои негативные эмоции очень глубоко, но те все равно "прорываются". И лень становится одним из бессознательных способов расстроить (наказать) обидчика.

Необходимость отдыха. Многие люди ошибочно полагают, что всегда должны быть всегда активны и в движении, а когда их мозг и тело отказываются работать от перегруза – наказывают себя за "лень". Продуктивность важна, но не забывайте про отдых.

Депрессия. Общие симптомы депрессии включают в себя отсутствие мотивации, усталость и ангедония (недостаток удовольствия в вещах, которые раньше радовали). Кроме того, иногда люди ругают себя за "лень", не понимая, что на самом деле нуждаются в лечении.
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