Порносайт нашел забавный способ, как обойти запрет на голое селфи в соцсетях
Сейчас в приложении есть 15 фильтров, но в будущем разработчики обещают добавить больше
Один из крупнейших порносайтов Pornhub выпустил приложение, которое позволяет "с изюминкой" обрабатывать обнаженные снимки таким образом, чтобы их пропускала цензура соцсетей, передает Geek.com.
Отмечается, что в программе есть несколько забавных фильтров, с помощью которых можно обрабатывать пикантные снимки: закрывать соски или половые органы интересными деталями.
Кроме того, пользователям этого приложения обещают полную безопасность – фотографии будут храниться только на смартфонах, а не в облаках.
Стоит отметить, что приложение уже нашло своих поклонников, которые публикуют пикантные снимки в соцсетях.
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