Порносайт нашел забавный способ, как обойти запрет на голое селфи в соцсетях

Сегодня, 10:42

Сейчас в приложении есть 15 фильтров, но в будущем разработчики обещают добавить больше


Один из крупнейших порносайтов Pornhub выпустил приложение, которое позволяет "с изюминкой" обрабатывать обнаженные снимки таким образом, чтобы их пропускала цензура соцсетей, передает Geek.com.

Отмечается, что в программе есть несколько забавных фильтров, с помощью которых можно обрабатывать пикантные снимки: закрывать соски или половые органы интересными деталями.

Кроме того, пользователям этого приложения обещают полную безопасность – фотографии будут храниться только на смартфонах, а не в облаках.

Стоит отметить, что приложение уже нашло своих поклонников, которые публикуют пикантные снимки в соцсетях.

. . . . #instagay #gay #daddy #snake #queer #skinny #abs #nature #trickpics

Публикация от Rick Jenn (@rmjenn1)

Slightly obsessed with @pornhub new app #trickpics

Публикация от Sammy Shayne (@thecanadiansammy)

@pornhub has a new app called #TrickPics and it's awesome! #censored #safeforwork #sfw

Публикация от Lauren T. Wilson (@hyrulian_aussie)

#TrickPics

Публикация от Thann (@thaniazalas)

#TrickPics ‍

Публикация от Thann (@thaniazalas)

безопасность, цензура, фотографии, соцсети, статус, доступ, приложение, порносайт, разработчики

Вы сейчас просматриваете новость "Порносайт нашел забавный способ, как обойти запрет на голое селфи в соцсетях". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Как выглядел бы Путин, если бы был женщиной: новое приложение покоряет интернет

Вчера, 11:37

Психолог объясняет популярность таких интернет-приложений потребностью людей в положительных эмоциях

Наука и Технологии

Google выпустил приложение для превращения каракулей в рисунки

13 Апреля, 02:12

Приложение позволяет создать черновой эскиз, который будет распознан как определенный объект

Здоровье

Медитация помогает снять напряжение и бороться со стрессом. Фото: pixabay.com

5 приложений для Android и iOS, которые помогут расслабиться

23 Марта, 01:45

Если раньше медитация использовалась для достижения духовного совершенства, то теперь к ней прибегают и для борьбы со стрессом 

Диеты и фитнес

Как запрограммировать себя на похудение: ученые создали суперприложение для смартфонов

22 Марта, 11:52

Пользователей отучаются питаться вредными продуктами

Украина

На Tech Today Hub показали магическое зеркало и летающую тарелку

7 Марта, 11:45

Мир

Сервис такси использует секретную программу, чтобы действовать там, где власти выступили против компании. Фото: gorodkiev.com.ua

Uber использует секретную программу для обмана властей - The New York Times

4 Марта, 06:10

Газета сообщает, что сервис такси Uber уже несколько лет использует специальную программу, которая позволяет не принимать заказы от властей или полицейских в городах, где деятельность компании запрещена

Пресс-релизы

Как выбрать службу такси для междугородней поездки?

3 Марта, 12:20

Такси – вид транспорта, который зачастую используют не только для комфортного перемещения в черте города, но и для важных междугородних поездок или, к примеру, трансфера  аэропорт или на вокзал. 

Мир

От ненависти к любви. Фото Mashable

Путин, целующий беременного Трампа: на домах Нью-Йорка появилась смешная проекция

16 Февраля, 05:10

Основатели приложения для знакомств Hater отметили День всех влюбленных карикатурным изображением президентов России и США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования