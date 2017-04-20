Порносайт нашел забавный способ, как обойти запрет на голое селфи в соцсетях

Сейчас в приложении есть 15 фильтров, но в будущем разработчики обещают добавить больше

Один из крупнейших порносайтов Pornhub выпустил приложение, которое позволяет "с изюминкой" обрабатывать обнаженные снимки таким образом, чтобы их пропускала цензура соцсетей, передает Geek.com.

Отмечается, что в программе есть несколько забавных фильтров, с помощью которых можно обрабатывать пикантные снимки: закрывать соски или половые органы интересными деталями.

Кроме того, пользователям этого приложения обещают полную безопасность – фотографии будут храниться только на смартфонах, а не в облаках.

Стоит отметить, что приложение уже нашло своих поклонников, которые публикуют пикантные снимки в соцсетях.

Slightly obsessed with @pornhub new app #trickpics Публикация от Sammy Shayne (@thecanadiansammy) Апр 18 2017 в 8:58 PDT

@pornhub has a new app called #TrickPics and it's awesome! #censored #safeforwork #sfw Публикация от Lauren T. Wilson (@hyrulian_aussie) Апр 19 2017 в 9:00 PDT

#TrickPics Публикация от Thann (@thaniazalas) Апр 18 2017 в 12:36 PDT