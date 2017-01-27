После шести лет девочкам кажется, что мальчики умнее – психологи

Сегодня, 17:17

Стереотипы, которые дети усваивают с раннего возраста, в будущем могут сократить шансы девочек на то, чтобы получить престижную работу и построить успешную карьеру

Ученые исследовали поведение 400 детей. Фото: AFP
Ученые исследовали поведение 400 детей. Фото: AFP

С шести лет девочки начинают считать, что одаренность – это мужская черта, выяснили психологи, исследовав поведение 400 детей.

Результаты своих исследований они опубликованы в журнале Science.

Также отмечается, что они избегают мероприятий и игр, которые, как считается, предназначены для умных детей и считают мальчиков более выдающимися.

"Девочки не только начинают впитывать стереотипы общества, но и склоняются к видам деятельности, которые продиктованы этими стереотипами", - объясняет соавтор исследования профессор Андрей Симпиан.

Ранее он выяснил, что женщины менее склонны преуспевать в областях, для которых одаренность считается обязательной – математике, физике и философии.

В исследовании отмечается, что стереотипы, которые дети усваивают с раннего возраста, в будущем могут сократить шансы повзрослевших девочек на то, чтобы получить престижную работу и построить успешную карьеру.

Отмечается, что это вредит не только им, но и экономике, считают специалисты из Глобального института МакКинси – например, из-за разницы в оплате труда всего в 22% Великобритания теряет миллиарды фунтов.
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Источник:

gazeta.ru

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