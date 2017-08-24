"Прикид" для народа: что современные украинцы знают о традиционном костюме своих предков

В праздничный день принято наряжаться, а такое знаменательное событие, как День Независимости Украины, и подавно предполагает особое убранство. В последнее время вторую жизнь обрели такие элементы украинской национальной одежды как вышиванка и венок — их украинцы и украинки носят с гордостью и удовольствием не только по праздникам, но часто и в повседневной жизни.

Однако торжественный национальный костюм предполагает гораздо больше элементов — не менее колоритных и самобытных. "Сегодня" решила напомнить украинцам, из чего состоит традиционный украинский "стрій" (костюм) в разных регионах страны.

Мы собрали названия популярных в давние времена элементов праздничной одежды и попросили обычных украинцев "прикинуть" — что это. Выяснилось, что слова "жупан" и "дукач" знакомы многим, а вот "сердак", "літник", "плахта" и "магерка" показались современным обывателям чем угодно, но только не одеждой или головным убором.