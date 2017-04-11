Принц Джордж и принцесса Шарлотта примут участие в свадебной церемонии Пиппы Миддлтон

Пиппа выйдет замуж за финансиста Джеймса Меттьюса в церкви Святого Марка в Энглфилде 20 мая

Трехлетний принц Джордж и его годовалая сестра принцесса Шарлотта, дети герцогов Кембриджских Кейт и Уильяма, примут участие в свадебной церемонии сестры Кейт Пиппы Миддлтон.

Известно, что они будут исполнять роль свадебного пажа и подружки невесты, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что Пиппа выйдет замуж за финансиста Джеймса Меттьюса в церкви Святого Марка в Энглфилде 20 мая. Помимо Уильяма и Кейт на бракосочетании также будет присутствовать принц Гарри.

Как сообщает Just Jarred, Пиппа была свидетельницей невесты на свадьбе сестры в 2011 году, однако роль герцогини Кембриджской на предстоящей свадьбе пока неизвестна.