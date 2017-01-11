Одним из проектов, которому помогала принцесса Диана, была организация Centrepoint, куда часто приходит принц

Британский принц Уильям стал тайным благотворителем по примеру своей матери, принцессы Дианы, сообщает Hello.

Как сообщает издание, Уильям давно занимается публичной гуманитарной работой, но как выяснилось, не все его благотворительные дела становятся достоянием общественности.

Отмечается, что точно также поступала и Диана.

Одним из проектов, которому помогала принцесса, была организация Centrepoint, работающая с бездомной молодежью. Уильям тоже сотрудничает с этим проектом. Как рассказали в Centrepoint, принц часто приходит в их хостелы без журналистов.

"Он просто хочет встретиться с молодыми людьми и поговорить с ними, выяснить, что происходит с ними, выяснить, что он может сделать, чтобы им помочь. И он делает это тихо", – рассказали в организации.

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