Проворный котик заигрался и залез в банку (видео)

Короткий видеоролик с котиком всего за два часа собрал более 990 тысяч просмотров

Коты – очень игривые создания. Особенно в юном возрасте, когда любое движение приводит их в действие.

В facebook появился видеоролик с очень проворным котиком.

Кот заигрался с игрушечной мышкой так, что даже не заметил, как залез в банку, которая стояла рядом. Правда пушистик очень быстро и проворно оттуда вылез, продолжая играть с мышкой.

Короткий видеоролик с котиком всего за два часа собрал более 990 тысяч просмотров.