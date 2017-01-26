Проворный котик заигрался и залез в банку (видео)
Короткий видеоролик с котиком всего за два часа собрал более 990 тысяч просмотров
Коты – очень игривые создания. Особенно в юном возрасте, когда любое движение приводит их в действие.
В facebook появился видеоролик с очень проворным котиком.
Кот заигрался с игрушечной мышкой так, что даже не заметил, как залез в банку, которая стояла рядом. Правда пушистик очень быстро и проворно оттуда вылез, продолжая играть с мышкой.
Короткий видеоролик с котиком всего за два часа собрал более 990 тысяч просмотров.
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