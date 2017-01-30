Пушистый музыкант: кот мастерски сыграл на пианино (видео)

Он умело нажимал на клавиши и даже принимал порой позу настоящего пианиста

Коты умеют не только играть и мурчать, они обладают еще и музыкальными навыками. Это доказал серый котик, который стал главным героем небольшого ролика на facebook.

На видео маленький музыкант исполнил целую мелодию на пианино.

Примечательно, что исполнял он свой этюд передними лапами и мордочкой. Кот умело нажимал на клавиши и даже принимал порой позу настоящего пианиста.

Музыкальные навыки серого кота пришлись по вкусу пользователя соцести, а видеоролик собрал множество хвалебным комментариев.

Тем временем мохнатое животное озадачило пользователей соцсетей.