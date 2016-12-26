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Рецепт для праздничного стола: тыква фаршированная гречневой кашей с грибами http://www.segodnya.ua/img/article/7830/66_main.1482742517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/66_tn.1482742517.jpg Общество Простой рецепт необычного блюда может выгодно украсить праздничный стол 

Рецепт для праздничного стола: тыква фаршированная гречневой кашей с грибами

Сегодня, 10:52

Простой рецепт необычного блюда может выгодно украсить праздничный стол 

Тыкву можно приготовить для праздничного стола
Тыкву можно приготовить для праздничного стола

Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из нее готовят будничные каши и запеканки. Но в "Кулинарной академии Алексея Суханова" на канале "Украина" поделились оригинальным рецептом блюда из тыквы.

Доступные продукты, никаких сложностей в приготовлении, а на вид – главное блюдо стола.

Ингредиенты:

  • 1 тыква
  • 1,5 ст. гречневой каши
  • 4,5 ст. воды
  • 1 ч. л. соли
  • щепотка перца
  • 300 г грибов вешенок
  • 2 репчатые луковицы
  • 100 г пастернака
  • 200 г охотничьих колбасок

Приготовление:

  1. Сварить кашу:  перед приготовлением промыть гречку в холодной воде, бросить в кипящую воду или залить кипятком в пропорции 1:3. Поставить на огонь, довести до кипения, посолить и поперчить. Кипятить 5 минут и снять с огня. Отстаивать под закрытой крышкой 15 мин.
  2. Тыкву промыть, срезать "шапку". Ложкой вынуть семечки и волосяную мякоть. Если тыква толстая – немного соскоблить со стен.
  3. Зубочистками прикрепить крышку к основной части. Смазать тыкву снаружи подсолнечным маслом и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
  4. Семечки промыть, отделить от ворса. Оставить просохнуть.
  5. Очистить пастернак, порезать кружочками толщиной полсантиметра.  
  6. На сковородку налить масло и разогреть. Обжарить пастернак до золотистого цвета.
  7. Порезать грибы вешенки соломкой размером 1-2 см, а лук – полукольцами.
  8. Обжарить лук на  подсолнечном масле. Добавить грибы. Посолить и поперчить по вкусу в конце (чтобы грибы не пустили сок). Добавить колбаски.
  9. Смешать готовую кашу, обжаренные с луком грибы и колбаски, жареный пастернак. Подготовленную тыкву наполнить фаршем.
  10. Накрыть крышкой и прикрепить ее с помощью зубочисток. Выложить на противень тыкву и промытые, обсушенные семечки присыпать вокруг. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов. Подавать блюдо в тыкве.
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Источник:

телеканал "Украина"

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