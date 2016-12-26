Рецепт для праздничного стола: тыква фаршированная гречневой кашей с грибами
Простой рецепт необычного блюда может выгодно украсить праздничный стол
Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из нее готовят будничные каши и запеканки. Но в "Кулинарной академии Алексея Суханова" на канале "Украина" поделились оригинальным рецептом блюда из тыквы.
Доступные продукты, никаких сложностей в приготовлении, а на вид – главное блюдо стола.
Ингредиенты:
- 1 тыква
- 1,5 ст. гречневой каши
- 4,5 ст. воды
- 1 ч. л. соли
- щепотка перца
- 300 г грибов вешенок
- 2 репчатые луковицы
- 100 г пастернака
- 200 г охотничьих колбасок
Приготовление:
- Сварить кашу: перед приготовлением промыть гречку в холодной воде, бросить в кипящую воду или залить кипятком в пропорции 1:3. Поставить на огонь, довести до кипения, посолить и поперчить. Кипятить 5 минут и снять с огня. Отстаивать под закрытой крышкой 15 мин.
- Тыкву промыть, срезать "шапку". Ложкой вынуть семечки и волосяную мякоть. Если тыква толстая – немного соскоблить со стен.
- Зубочистками прикрепить крышку к основной части. Смазать тыкву снаружи подсолнечным маслом и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
- Семечки промыть, отделить от ворса. Оставить просохнуть.
- Очистить пастернак, порезать кружочками толщиной полсантиметра.
- На сковородку налить масло и разогреть. Обжарить пастернак до золотистого цвета.
- Порезать грибы вешенки соломкой размером 1-2 см, а лук – полукольцами.
- Обжарить лук на подсолнечном масле. Добавить грибы. Посолить и поперчить по вкусу в конце (чтобы грибы не пустили сок). Добавить колбаски.
- Смешать готовую кашу, обжаренные с луком грибы и колбаски, жареный пастернак. Подготовленную тыкву наполнить фаршем.
- Накрыть крышкой и прикрепить ее с помощью зубочисток. Выложить на противень тыкву и промытые, обсушенные семечки присыпать вокруг. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов. Подавать блюдо в тыкве.
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