Рецепт для праздничного стола: тыква фаршированная гречневой кашей с грибами

Блюда из тыквы редко увидишь на праздничном столе. Обычно из нее готовят будничные каши и запеканки. Но в "Кулинарной академии Алексея Суханова" на канале "Украина" поделились оригинальным рецептом блюда из тыквы.

Доступные продукты, никаких сложностей в приготовлении, а на вид – главное блюдо стола.

Ингредиенты:

1 тыква

1,5 ст. гречневой каши

4,5 ст. воды

1 ч. л. соли

щепотка перца

300 г грибов вешенок

2 репчатые луковицы

100 г пастернака

200 г охотничьих колбасок

Приготовление: