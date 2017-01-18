Сеть взорвало видео о скрытой связи всех мультфильмов студии Pixar (видео)

Опубликованный в соцсети ролик за несколько дней набрал два с половиной миллиона просмотров

Невероятная теория о том, что все картины компания Pixar могут существовать в рамках одной и той же киновселенной, подтвердилась. Ролик о скрытой связи всех анимационных фильмов студии набрал 2,5 млн просмотров. Видео было опубликовано на странице мультфильма "История игрушек" в Facebook 15 января и к настоящему времени стало хитом интернета, пишет телеканал "112 Украина" со ссылкой на The Independent.

Например, главный персонаж "Головоломки" оказывается посетителем аквариума из "В поисках Дори", а на рисунке в "Храброй сердцем" красуется герой из "Корпорации монстров".

Медведя из "Истории игрушек 3" можно увидеть в мультфильме "Вверх", похожее на ресторан из "Рататуя" заведение есть в "Тачках", машина из "Тачек" появляется в "Суперсемейке".

Напомним, ранее компания Pixar представила новый короткометражный фильм, который ее аниматоры делали в течении пяти лет в свободное от работы время.