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Шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей http://www.segodnya.ua/img/article/7835/16_main.1482838379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/16_tn.1482838379.jpg Общество На рисунке парнокопытные изображены немного неприлично, но есть место для фантазии

Шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей

Вчера, 13:40

На рисунке парнокопытные изображены немного неприлично, но есть место для фантазии

Мальчик нарисовал оленей
Мальчик нарисовал оленей

Шестилетний мальчик из Шотландии нарисовал оленей Санта-Клауса и рассмешил своим рисунком взрослых пользователей twitter.

В соцсеть выложила рисунок мать юного художника Конни Беннетт.

"Я знаю, как вы цените непонятые детские рисунки. Сегодня мой шестилетний сын нарисовал оленей Санта-Клауса в стойле", — подписала она картинку.

Пользователи нашли рисунок парнокопытных немного неприличным и предположили, что на бумаге изображено то, что происходит в стойле ночью.

Тем временем пользователи Instagram создают на голове новогодние елки.
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Источник:

"Сегодня"

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