Шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей

На рисунке парнокопытные изображены немного неприлично, но есть место для фантазии

Шестилетний мальчик из Шотландии нарисовал оленей Санта-Клауса и рассмешил своим рисунком взрослых пользователей twitter.

В соцсеть выложила рисунок мать юного художника Конни Беннетт.

"Я знаю, как вы цените непонятые детские рисунки. Сегодня мой шестилетний сын нарисовал оленей Санта-Клауса в стойле", — подписала она картинку.

@TheUnmumsyMum I know how you appreciate a misunderstood child's drawing. Today my 6yr old drew Santa's reindeer in their stable pic.twitter.com/WdZETPObyn — Connie Bennett (@Connie_b88) 22 декабря 2016 г.

Пользователи нашли рисунок парнокопытных немного неприличным и предположили, что на бумаге изображено то, что происходит в стойле ночью.

Тем временем пользователи Instagram создают на голове новогодние елки.