Шестилетний мальчик рассмешил взрослых "пошлым" рисунком оленей

Шестилетний мальчик из Шотландии нарисовал оленей Санта-Клауса и рассмешил своим рисунком взрослых пользователей twitter.

В соцсеть выложила рисунок мать юного художника Конни Беннетт.

"Я знаю, как вы цените непонятые детские рисунки. Сегодня мой шестилетний сын нарисовал оленей Санта-Клауса в стойле", — подписала она картинку.

@TheUnmumsyMum I know how you appreciate a misunderstood child's drawing. Today my 6yr old drew Santa's reindeer in their stable pic.twitter.com/WdZETPObyn